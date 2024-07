Haapsalu linn, Herjava küla, Patriku kinnistu detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsus algatas 31. mai 2024 korraldusega nr

422 „Detailplaneeringu algatamine (Patriku, Herjava küla, Haapsalu linn)“ Patriku kinnistu

detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on 8,0 ha. Planeeringualal asub 75175 m² suurune Patriku kinnistu ning

osa 16108 Herjava-Võnnu tee kinnistust, kust tagatakse juurdepääs planeeritavale alale.

Algatatava detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kuni üheksateistkümneks

elamumaa, üheks transpordimaa ning üheks tootmismaa krundiks. Kruntide arv, suurus ja

sihtotstarve täpsustatakse detailplaneeringu koostamisel.

Üksikelamud on kavandatud aastaringseks kasutamiseks. Patriku kinnistu planeeringu

lahenduse eesmärgiks on tihendada ja kujundada Herjava küla nii, et see muutuks elanikule

atraktiivseks elukohaks. Tegu on osaga suurest uuselamu piirkonnast, millel on potentsiaali

tulevikus laieneda.

Planeeritavatele kruntidele määratakse ehitusõigus, arhitektuursed hoonestustingimused

üksikelamute ja abihoonete püstitamiseks, kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude

põhimõttelised asukohad, lahendatakse haljastuse- ja heakorrapõhimõtted ning liiklus- ja

parkimiskorralduse määramine. Detailplaneeringu koostamisel analüüsitakse sotsiaalse ja

tehnilise taristu ja avalikult kasutatavate puhke- ja rekreatsioonialade toimimist, selle

arendamise võimalusi ning kohustust, eesmärgiga tagada terviklik elukeskkond.

Ridala valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeringu algatamist taotletav maa reserveeritud

väikeelamualal, millega kaasneb kõrghaljastuse maksimaalse säilitamise kohustus.

Detailplaneeringu algatamise ettepanek on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Haapsalu Linnavalitsus toetab omaniku soovi pakkuda Haapsalu kuurortlinna lähialal

täiendavalt elamukrunte juhul, kuid peab oluliseks detailplaneeringu koostamise käigus

hinnata, et piirkonnas on tagatud elamisfunktsiooni toetav sotsiaalne ning tehniline taristu.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haapsalu Linnavalitsus.

Detailplaneeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga

KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes ning mis kohustab koostama keskkonnamõju strateegilist

hindamist. Samuti ei sisalda detailplaneeringus planeeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 toodud

tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.

Lähtudes eeltoodust ei ole vajadust koostada eelhindamist.

Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee/algatatuddetailplaneeringud).