Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Haapsalu Linnavalitsus otsustas 31. mai 2024 istungil korraldusega nr 420:

vastu võtta Haapsalu linn, Aida tn 6 kinnistu detailplaneeringu (koostaja Ruumi Grupp

OÜ, töö nr DP-04/04-2022).

Planeeringuala suurus on 0,35 ha. Detailplaneeringus käsitletava Aia tn 6 kinnistu suurus on

2787 m², millele lisandub veel osa Aida tänava lõik 1 kinnistust.

Planeeringuala asub Haapsalu linnas Aida tänava ja Pargi tänava vahelises elamukvartalis, Aida

tänava lõpus.

Krunt asub elamupiirkonnas, mis on hoonestatud nii 1- kuni 2-korruseliste pereelamutega kui

ka 2-korruseliste korterelamutega. Piirkonnas asub ka mitmeid äri- ja tootmishooneid.

Aida tn 6 kinnistu on hoonestamata ning kaetud kõrghaljastusega. Lisaks läbivad kinnistut

elektriõhuliin ja elektrikaabel.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva elamumaa sihtotstarbega kinnistu

jagamine kaheks maaüksuseks ja moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine kahe

kuni kolme boksiga ridaelamu või kaksikelamu või üksikelamu püstitamiseks. Elamute

korruselisuseks on planeeritud kuni kaks korrust. Lisaks on mõlemale krundile lubatud ühe 1-

korruselise abihoone püstitamine. Planeeritud kruntidele on määratud ehitusõigus,

arhitektuursed hoonestustingimused, hoonete teenindamiseks vajalike tehnovõrkude

põhimõttelised asukohad, haljastuse- ja heakorra põhimõtted ning liiklus- ja parkimiskorraldus.

Kehtiva Haapsalu linna üldplaneeringu (kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006

otsusega nr 84) järgi asub planeeritav kinnistu pere-, ridaelamute ja kuni 2-korruseliste

korterelamute maa juhtotstarbega maa-alal. Detailplaneering on kooskõlas vastuvõetud

üldplaneeringuga.

Haapsalu Linnavolikogu 29. juuni 2023 otsusega nr 115 vastu võetud Haapsalu linna

üldplaneeringu alusel asub Aida tn 6 kinnistu Paralepa ja Uuemõisa ehitustingimuste piirkonnas

ja elamu maa-alal. Haapsalu linnastu ehitustingimustega antakse üldpõhimõtted linnastus

ehitustegevuse suunamiseks, mille kohaselt tuleb detailplaneeringute koostamisel lähtekohaks

võtta piirkonnas väljakujunenud hoonestus, arhitektuursed tingimused ja tänavavõrk.

Planeeritud suurusega elamukruntide suurim lubatud ehitisealune pind on 255 m². Põhihoone

ehitisealune pind võib moodustada suurimast lubatud ehitisealusest pinnast kuni 80%.

Elamu maa-alal on lubatud hoone tüübiks üksikelamu, kaksikelamu ja ridaelamu. Põhihoone

maksimaalne kõrgus võib olla kuni 8,5 m ning abihoone maksimaalne kõrgus kuni 6 m.

Hoone maapealsete korruste arvu määramisel tuleb lähtuda piirkonnas kehtivast

kõrguspiirangust ja piirkonna väljakujunenud ehitustavast.

Parkimine lahendatakse oma kinnistul, minimaalselt 2 kohta iga elamuühiku teenindamiseks.

Minimaalselt 50% krundi moodustab haljastatud ala, mille hulka ei kuulu maapinnaga

ühendamata haljastus, nt katuse- või garaažipealne haljastus. Piirdeaia maksimaalne kõrgus on

1,5 m.

Elamute ehitamine Aida tn 6 kinnistule, mis nii kehtivas kui ka koostatavas üldplaneeringus on

määratud elamumaa sihtotstarbega maaks, on otstarbekas, sest see võimaldab kasutusele võtta

linnakeskkonnas asuva kasutusest väljas oleva ja hooldamata maa-ala. Kõik ülejäänud

kontaktvööndis paiknevad elamukrundid on juba hoonestatud. Ala muutmine üldkasutatavaks

pargialaks ei ole antud asukohas otstarbekas, sest olemasolevad Aida tn 6 kinnistul kasvavad

puud on valdavalt kas eluea lõpus või mehaaniliselt vigastatud ning sellest tulenevalt ohtlikud

puud, mis tuleks kas kohe või lähitulevikus likvideerida.

Aida tn 6 kinnistust moodustatavatele kruntidele on kavandatud kuni kahe maapealse korrusega

üksik- või kahe korteriga elamud või kuni kolme korteriga ridaelamud. Krundile on lubatud

püstitada kuni kaks hoonet, sh üks põhihoone ning üks abihoone. Hoonete ehitisealune pind on

kokku kuni 270 m², millest elamu võib moodustada kuni 80%, sh ka juhul kui abihoonet ei

püstitata. Seega on Aida tn 6 maaüksusele planeeritud elamute maksimaalne ehitisealune pind

kuni 216 m² elamu kohta, mis vastab lähipiirkonnas asuvate samaliigiliste hoonete ehitisealuse

pindala keskmisele suurusele.

Lisaks ehitusõigusega määratud hoonetele võib kruntidele rajada alla 20 m² ehitisealuse

pinnaga hooneid, mille jaoks pole vaja ehitusluba (nt kuur vms). Selliste hoonete ehitisealune

pindala tuleb samuti arvestada detailplaneeringuga määratud maksimaalse ehitisealuse pindala

sisse ning hoonestusala piiridesse. Väiksemaid rajatisi nagu nt mängumaja või koerakuut vms

võib naaberkinnistu omaniku nõusolekul rajada ka hoonestusalast väljapoole.

Juurdepääs planeeritud kruntidele on lahendatud Aida tänavalt. Krunte teenindav parkimine on

kavandatud tänavaäärsele krundiosale.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 05.08.2024 – 20.08.2024 (k.a).

Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-

17.00, reedeti kl 8.00-16.30 (detailplaneeringu kausta küsida administraatorilt) ning Haapsalu

linna kodulehel (https://www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-detailplaneeringud).

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul võimalus avaldada detailplaneeringu osas arvamust

e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee või posti teel aadressil Posti tn 34, Haapsalu 90504.

Arvamusi saab esitada kuni 20.08.2024 (k.a).

Aida tn 6 kinnistu detailplaneeringu dokumendid on kättesaadavad veebiaadressil: Haapsalu linna Aida tn 6 kinnistu DP.