Tagasivaade: Haapsalu nime kasutamise eest tuleb maksta

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25 ja 30 aastat tagasi.

„Haapsalu nime kasutamise eest tuleb maksta”, 2. juuni 1994

Firmad, kes asutavad oma nimes sõna „Haapsalu”, peavad maksma 1000 krooni aastamaksu, sätestab linnavolikogus kinnitatud Haapsalu sümboolika kasutamise kord. Aastamaks tuleb tasuda I kvartali jooksul. Maksust on vabastatud need juriidilised isikud, kes pole tulundusettevõtted (seltsid, klubid jne). Linna sümboolikaks on lipp, vapp ja nimi „Haapsalu”.