Lugeja küsib: kas taimekaitsevahendid võivad olla söömiseks ette nähtud ruumis?

Meil ei ole tööl eraldi puhkeruumi. Puhata ja teed-kohvi saame juua töökoja ühes nurgas, aga seal on ühel riiulil nõud ja alumisel riiulil taimekaitsevahendid. Meil ei ole ka pesemisruumi. Kas meil on õigus nõuda, et oleks eraldi puhkeruum ja tööl oleks võimalus ennast pesta?

Taimekaitsevahendi puhul on enamasti tegemist ohtliku kemikaaliga, mille käitlemisele on kehtestatud nõuded, et töötajate tervis ei saaks kahjustada. Lisaks tavapärastele ohutusmeetmetele – isikukaitsevahendite kasutamine ning töötajate juhendamine ja väljaõpe – on mistahes kemikaali puhul oluline ka hügieeninõuetest kinnipidamine.

Puhkeruum peab olemas olema, kui töötajad teevad näiteks rasket füüsilist tööd, töötavad müras või välitingimustes. Puhkeruum peab olema puhkamiseks sobiv, seal peavad olema lauad ja seljatoega istmed. Kindlasti ei sobi puhkeruumiks kohandada töökoja nurka, kus muuhulgas hoitakse ohtlikke kemikaale, eriti kui neid ladustatakse toidunõudega samal riiulil. Osa taimekaitsevahendite ohutuskaardil on kirjas, et neid tuleb hoida eemal söögist, joogist ja loomasöödast.

Taimekaitsevahenditega kokku puutuvatel töötajatel peab olema ka pesemisruum, sest pärast taimekaitsetöö lõpetamist tuleb end üleni pesta ja riided vahetada. Oluline on, et taimekaitsetöö vaheajal pestakse nägu ja käsi.

Taimekaitsevahendiga kokku puutunud riided tuleb pesta iga kord pärast kasutamist. Ehk lisaks sellele, et töötajatel peab olema võimalus end pärast tööd pesta, s.t olemas on riietus- ja duširuum, peab tööandja organiseerima ka tööriiete pesemise.

Piret Kaljula

tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant