Paralepas põletati kulu

11. märtsil kell 17.42 said päästjad teate, et Haapsalus Paralepa alevikus põletatakse teadlikult põllul kulu, mistõttu oli ümbruskonnas näha nii leeki kui suitsu.

Päästjate saabudes põles umbes 10 x 60 meetri suurune ala. Päästjad likvideerisid koheselt põlengu kasutades kululuudasid, lisaks selgitasid inimesele, et kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud.

Kulupõlengud on Eestis sageli kevade kurb, kuid paratamatu osa. Päästjatel tuleb igal aastal vastata sadadele sellistele väljakutsetele. Päästeamet hoiatab, et kulupõletamine ja kuivanud looduse süütamine on seadusega keelatud ning tuleohtlik tegevus.