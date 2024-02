Liivi kandi elanik Liina Meta Kuuskman ootab rahvast juba sel pühapäeval Liivi vanasse koolimajja, kus tantsu lüüa, aga mitte lihtsalt niisama, vaid keerutada jalga, nagu seda tehti 19.–20. sajandi külapidudel.

„Krakovjakk, labajalavalss, Aleksandra valss, Kalle-Kusta, nõianeitsi,“ loetles Kuuskman tantse. Oodatud on nii need, kes juba oskavad, kui ka need, kes tahaks, aga veel väga hästi ei oska või tahaks, aga ei oska üldse.

