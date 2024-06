Jaanilaual oli rootsirahval lamba- või kitsejuust

Tänapäeval pole palju suvepidusid, mis mööduks liha grillimiseta, selle aroom on saanud jaanitule tavapäraseks saatjaks. Kuid mida maitsvat eestlased šašlõkieelsel ajal jaanitulele kaasa võtsid?

Jaanipäeva, eestlaste ilmselt kõige suurema ühise püha toidu kohta on kirjapanekuid ja mälestusi paraku vähem kui teiste rahvakalendri olulisemate tähtpäevade kohta.

Liivi külaelu eestvedaja Liina Meta Kuuskman, kes Liivil leedotulesid – just selle nimega võidi enne Eesti ala ristiusustamist siinkandis suvist pööripäeva tähistavaid lõkkeid tunda – korraldab, rääkis, et tule juurde tuldi varem oma toiduga. „Perenaised valmistasid igaüks midagi, see võeti leedotulele kaasa ja jagati kõigiga,“ ütles ta.