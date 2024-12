Liivil tantsitakse vanu tantse

Korra kuus kostab Liivi vana koolimaja teiselt korruselt kunagi külapidudel mängitud lugusid ja jalgade müdinat, mis annab märku, et käimas on vanade tantsude klubi järjekordne õhtu.

Tantsuklubi kutsus kevadel kokku Liivil elav Liina Meta Kuuskman, kes on südameasjaks võtnud vanade kommete taaselustamise ja hoidmise.

Liivi vanade tantsude klubi pole rahvatantsuring, kus peab kaheksa paari kohal olema, sest muidu läheb joonis sassi. Tegemist on klubiga, kuhu tulevad need, kellele meeldib vanu tantse tantsida või kes tahab neid õppida. Sellest pole midagi, kui mõni kord vahele jääb, sest rahvamuusik Kail Visla on valmis samme uuesti ja uuesti ette näitama