Üle 200 Läänemaa noore ei õpi ega tööta

Läänemaal on umbes 260 16–29aastast noort, kes ei õpi ega tööta – peagi hakkab nendega tegelema omavalitsuse heaolu spetsialist.

Haapsalu noorsootöö spetsialist Urve Sarapik ütles, et seesuguste noorte arv on pidevas muutumises ja kõik, kes on statistiliselt kirjas, pole probleemsed. Nii näiteks võivad statistikas kajastuda ka noored, kes tegelikult töötavad välismaal, aga ka need, kes on pärast keskkooli lõppu võtnud vaheaasta ja näiteks reisivad.

