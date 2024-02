Eesti majandus on viimased kaks aastat olnud majanduslanguses, mis oli kutsutud mitmete tegurite poolt. Kuid peamine põhjus peitub Reformierakonna poolt juhitud valitsuste poliitikas, mis on tugevalt mõjutanud väikeettevõtteid ja tööturgu.

Eesti majanduslangus on osaliselt tingitud Reformierakonna otsusest mitte toetada Eesti ärisid energiakriisi ajal. See otsus on viinud selleni, et ettevõtted on esmalt kaotanud välisturud, seejärel koduturu ja nüüd on sunnitud tehaseid sulgema. Üks näide on Haapsalus asuv ettevõte Talum Ehitus, mis tegeles hoonete, sealhulgas kirikute restaureerimisega, kuid on nüüd sunnitud tegevuse lõpetama ja koondama oma töötajaid.

