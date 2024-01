Riho Terras: igas peres on mõni hukas laps

Esmaspäeval Haapsalut külastanud Euroopa parlamendi liige, erukindral Riho Terras leiab, et niikaua, kui Euroopa, Ameerika ja NATO on ühtsed, pole ohtu, et Venemaa Eestile kallale tungiks, kuid selleks peab valmis olema.

Mis teid Haapsallu tõi?

Püüan kogu aeg mööda Eestit ringi liikuda, et kohtuda kohalike omavalitsuste tegelastega ja kuulata nende muresid ja rõõme. Täna käisin linnapea juures, õhtul kohtume kohalike Isamaa inimestega. Mõnikord olen saanud ka koolis loengu pidada, siin seekord ei jõudnud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!