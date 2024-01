Teisipäevast seisab Haapsalu kultuurikeskuse fuajees raamatukogu kojulaenutuse ukse taga luulepank – pangaautomaati meenutav aparaat, mis pärast kontrollküsimustele vastamist prindib välja luuletuse.

Luulepank pole Eestis just väga tuntud, ainus seesugune vanast pangaautomaadist ümber ehitatud luulemasin on praegu püsti just Haapsalu raamatukogus. Raamatukogu lugejakoolituse spetsialist Janne Tenson ütles, et luulepank on siiani väljas olnud vaid 2021. aasta lõpus Tartus.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!