Anvar Samost: vara on Keskerakonda maha matta

Pärast ootamatult suurt lahkujate lainet Keskerakonna riigikogu saadikurühmast on kunagine Eesti kõige populaarsem partei peaaegu maha maetud.

Pika ajalooga erakond on aga ühe tuntud poliitiku sõnu laenates vabatahtlik mittetulundusühing, mida juhtida ei saagi, teisalt just selle tõttu erakordselt visa nähtus, kelle jaoks kriis on lihtsalt arengu paratamatus.

Riigikogus on Keskerakonnal nüüd kõigest kuus liiget. Jah, kuus, sest Jüri Ratas on erakonnast sama hästi kui lahkunud. Pärast riigikogu valimisi oli Keskerakonna fraktsioonis kaotusemeeleolu, sest eelmiste valimiste 26 kohast (sedagi luges erakond ebaõnnestumiseks) jäi järele vaid 16. Aga kõigest üheksa kuud hiljem on neistki kadunud kümme ja Keskerakond on esimest korda ajaloos Eesti parlamendi kõige väiksem saadikurühm.

Kolleeg Uku Toom kirjutas mõne päeva eest väga tabavalt, et kui Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütleb, et partei tuleb praegusest kriisist välja, siis võib seda uskuda või mitte uskuda – aga väga raske on näha, kuidas parlamendifraktsioon kriisist välja tulema peaks.

