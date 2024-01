Lääne Elu paberleht laupäeval, 6. jaanuaril

Läänemaal saab laenata suuski, uiske, tõukekelke ja lumetuube

Talverõõmude – suusatamise, uisutamise, tuubitamise ja tõukekelgutamise – nautimiseks ei pea vahendeid ise omama, vaid neid saab mitmelt poolt ka laenuks võtta. Palivere turismi- ja spordikeskuses saab lumerõngaid ehk rahvakeeles tuube ja suuski laenata viieeurose tunnihinnaga. „Superodav, mujal on 10 eurot. Me pole hinda tõstnud, sest Läänemaa inimene on hinnatundlik,” ütles keskuse juht Mati Kallemets.

Kaubamaja peletab heliga tunnelist linde

Detsembri keskpaigast alates Haapsalu kaubamaja ümbruses kostvat kummalist heli teeb linnupeleti, mille paigaldas kaubamaja alla tunnelisse varju kippuvate lindude peletamiseks Pelias Baltic OÜ. „Esialgu on tegemist katseajaga,“ ütles Haapsalu tarbijate ühistu juhatuse esimees Raimond Lunev. Tema sõnul segavad tunnelisse varju kippuvad tuvid kaubamaja töötajaid. „Nad reostavad autosid parklas ja ka inimesed saavad pihta,“ lisas Lunev.

Eesti filmid meelitasid publiku kinno

„Eesti filmid Haapsalu publikule meeldivad,” ütles kino projektijuht Vendo Jugapuu. Haapsalu kino kümne enim külastatud filmi hulka mahtus vaid kaks välismaist filmi: „Barbie” ja „Wonka”. Viimase vaadatavuse viis kõrgele see, et seda käisid vaatamas kooli- ja lasteaialapsed.

