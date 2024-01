Vandaalid rikkusid Krahviaia liuvälja jää

25. detsembri hilisõhtul lükkasid kaks inimest sulailmaga Krahviaia tennisekeskuse liuväljale sisse kujundid ning kuna oli sulailm, millele järgnes pakane, rikkus see liuvälja jää.

Haapsalu spordibaaside juht Sulev Vare selgitas, et lükkamisest tekkinud rantide eemaldamiseks tuleb liuvälja 12 korda uuesti kasta. Probleemiks on aga praegune kõva pakane, mistõttu uus veekiht ei nakku vanaga. Vare sõnul on liuvälja kordategemiseks vaja viit külmakraadi.

Spordibaaside sotsiaalmeediasse tehtud postituse eesmärk oli Vare sõnul, et rumal nali ei korduks. Vandaalid ronisid üle tennisekeskuse lukustatud värava.

Liuväli vahejuhtumi tõttu suletud pole, vaid uisutajad peavad arvestama, et jääl on randid sees.