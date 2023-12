LOETUIMAD LOOD 2023: Aaviku talus saab maasikaid korjata tunnipiletiga

Lääne Elu avaldab uuesti 2023. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 4. juulil ilmunud lugu „Aaviku talus saab maasikaid korjata tunnipiletiga”.

Suure-Lähtrus toimetav Aaviku talu pakub maasikahuvilistele võimalust osta pilet ning korjata põllult marju nii palju, kui kolme tunni jooksul noppida õnnestub.

Seda, et Aaviku maasikapõllult saab marju ise korjata, on taluperemehe Elar Kuusemaa sõnul ka varasematel aastatel võimaldatud. Nopitud marjad kaaluti üle ning vastavalt korjatud kogusele tuli nende eest ka maksta.

“Kuna sel aastal toimub isekorje majast kõige kaugemal asuva põllu peal, siis tänavu me kilopõhist isekorjet ei võimalda,” ütles Kuusemaa Lääne Elule.

Igaüks saab tänavu osta endale 30 euro eest kolmetunni pileti. Alla 12aastaste lastele on pilet on poole odavam, neil tuleb välja käia 15 eurot. “Ja siis sisustada see aeg korjamisega. Valikus on Polka ja Sonsation,” ütles Kuusemaa. “Ei ole kohustust põllul kolm tundi veeta, lahkuda võib ka varem.”

Kuusemaa ütles, et kuna korjepileti idee tuli ootamatult, siis kodus tal hetkel kaarditerminali ei ole, pilet tuleb osta sularaha eest.

„Kui varasematel aastatel on isekorjeks avatud põllul keskmise kartuli suurused maasikad olnud, siis sel aastal on marjad kindlasti väiksemad, kuid maasikaid on,” kinnitas Kuusemaa. Seda kinnitavad tema sõnul ka maasikakorjajad. “Ühega rääkisin, tema ütles, et maasikaid on, kogust, kui palju tal [kolme tunniga] korjata õnnestus, ma ei küsinud.”

Korjepileti idee saanud Aaviku talu peremees ühe Jõgeva maasikakasvataja käest. “Tema on seda võtet juba aastaid kasutanud,” lausus Kuusemaa.

Korjepiletit kasutab Aaviku talu täna esimest korda. “Ja jätkame nii kaua, kuni marju on. Ilm paneb selle asja paika, minul pole midagi otsustada,” nentis Kuusemaa.

Kuusemaa lubab soovi korral ka autoga põllule sõita. Põllule sõit ei ole kohustus, pigem võimalus. „Kui kahtlete oma sõiduoskuses siis soovitame põllule mitte sõita,” soovitas Kuusemaa.

Masikasaagile mõjus rängalt pikk põud, kuid praegu mõjutab saaki vihm. „Ikka mõjutab. Ja sugugi mitte paremaks,” ütles Kuusemaa.

Kui kaua Aaviku talu maasikaid oma müügipunktides veel pakub, seda Kuusemaa öelda ei osanud. “Ilm paneb asja paika,” nentis maasikakasvataja. “Ma ei tea… Võib-olla nädala lõpuni, võib-olla jagub uueks nädalaks ka. Ma ei tea.”

Tänavu jõudsid Aaviku talu maasikad esimest korda Uuemõisa Konsumi ees müügile 7. juunil. Kuusemaa ütles, et tänavu tõid nad maasikad müügile kümme päeva varem kui aasta eest ja esimese päeva hind oli euro võrra odavam kui mullu. Esimesel müügipäeval tuli marjakilo eest välja käia üheksa eurot, praegu müüakse viiekilone kast maasikaid 30 euroga.

Kokku kasvatab Kuusemaa 5,5 hektaril kaheksat sorti maasikaid. Ühel hektaril kasvab umbes 30 000 taime. Aaviku talu kasvatab maasikaid üheksandat suve, alustasid nad 3000–4000 maasikataimega.