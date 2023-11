Transpordiamet: keerulised teeolud jätkuvad ja libeduseoht on suur

Jätkuvalt sajab mitmel pool Eestis lund, lörtsi ja vihma ning kohati on sadu intensiivne ja võimalik on jäävihm.

„Teetemperatuurid langevad õhtul kõikjal miinuspoolele ning märjad teepinnad muutuvad jäiseks ja libedaks. Teedel on suur libeduseoht!“ hoiatab Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa.

Ta lisas, et kõige keerulisem on olukord Põhja ja Kesk-Eestis ning õhtupoole ka Lääne-Eestis, kus prognoosi kohaselt tuleb sademeid kõige rohkem. Kagu-Eestis on olukord mõnevõrra parem, kuna prognoosi järgi nii suurt sadu sinna ei tule kui on Põhja-Eestis.

Kõik teehooldajad annavad endast parima ning kogu tehnika on väljas, ent kõikide teede puhastamine võtab aega, sest saju tõttu kattub teepind peagi uuesti lume või lörtsiga.

Keerulised teeolud jätkuvad ka laupäeval. Eesoleval ööl sajab mitmel pool lund ning saartel ja rannikul ka lörtsi. Kirde- ja põhjatuul on saartel ning rannikul puhanguti 15–17 m/s ja tuiskab.

Millega liikluses arvestada?

Arvestades suurt libeduseohtu ja keerulisi teeolusid, tasub enne teele asumist kaaluda, kas seda sõitu on vaja teha või saab selle edasi lükata.

Kui ikkagi liiklusesse minna, siis varuda kohale jõudmiseks tavapärasest rohkem aega.

Talvistel teedel on õige sõidukiiruse ja -stiili valimine eriti oluline. Lubatud suurim sõidukiirus ei ole liiklejatele kohustuslik.

Hoida ohutut pikivahet ning vältida möödasõite.

Lisaks keerulistele teeoludele peavad sõidukijuhid arvestama ka teehooldusmasinate ja nende eripäradega. Hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahk ulatub üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli. Alustades hooldemasinast möödasõitu, tuleb veenduda selle ohutuses ning arvestada, et hooldemasinast eespool olev tee võib olla hooldamata.

Kindlasti ei tohi liigelda sõidukiga, millel on all suverehvid.

Transpordiamet soovitab enne sõidu alustamist vaadata teeolusid portaalist.