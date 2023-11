35 Läänemaa kalurit taotleb raha püügiandmete esitamiseks vajalike seadmete soetamiseks

Eilseni said kalurid esitada PRIAs taotlisi nutitelefoni või tahvelarvuti ostmiseks, et uuest aastast esitada püügiandmeid elektrooniliselt.

Läänemaalt esitas taotluse 35 kalurit kokku 38 seadme ostmiseks, mis lähevad kokku maksma 11 000 eurot. Üle Eesti esitas taotluse 457 rannapüügiga tegelevat kalurit ning toetust taotletakse 532 seadme ostmiseks.

PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Merle Juur ütles, et 532 taotlust on PRIAs kalanduse valdkonna suurim taotluste arv läbi aegade. „Hea on näha, et kalurid on uuele teavitamise süsteemile ülemineku osas innukad ning oleme rõõmsad, et saame sellel teel abiks olla,” ütles Juur.

Taotletav toetussumma on kokku ligi 152 000 eurot. Lõppenud taotlusvooru eelarve on 259 475 eurot ja toetuse maksimaalne suurus ühe seadme kohta on 300 eurot.

PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega. Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja pärast seadme ostmist ja selle eest täielikku tasumist PRIAle hiljemalt 31. detsembril 2023 esitama maksetaotluse koos abikõlbliku kulu tegemist tõendava dokumendiga.