Juhtkiri: nagu malenupud

Lääneranna vallavalitsus nihutas Metsküla kooli lapsi nagu malenuppe. Vanemate teadmata tõsteti 17 last Lihula kooli nimekirja. Tegu on pretsedenditu. Õiguslikku hinnangut ei kiirusta sellele andma isegi mitte haridus- ja teadusministeerium, sest pole täpselt teada, kes mida mis järjekorras tegi või missuguse korralduse andis.

Üht-teist aga on siiski selge. Ministeeriumi hinnangul on kohalikul omavalitsusel kui niisugusel küll õigus lapsele elukohajärgne kool määrata, aga tal pole õigust last kooli vastu võtta. Seda saab teha vaid koolijuht oma käskkirjaga. Seda Lihula kooli direktor Rasmus Lippur vallavalitsuse korraldusel ka tegi. Ministeeriumi hinnangul on taoline käskkiri kehtetu ega kohusta lapsevanemaid millekski.

