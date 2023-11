Viimane aeg on ka suvemajad talveks ette valmistada 

Igal aastal tuleb kindlustusfirmadel abistada suvilate ja suvemajade omanikke kindlustusjuhtumite lahendamisel, mida oleks saanud tegelikult lihtsasti ära hoida. Kuna suured ja püsivamad külmad ilmad pole veel saabunud, siis jõuab iga suvila omanik ette võtta lihtsad ettevalmistumise abinõud, et kevadisi halbu üllatusi vältida.

„Tundub küll labaselt, aga kõige lihtsam nõuanne on enne suvilast lahkumist kontrollida, et kõik aknad ja uksed oleksid ikka suletud ja lukus. Seda juhtub vägagi palju, et mõni ligipääs jääb avatuks. Statistika järgi üle 2/3 eluruumidesse sisse tungimistest ja vargustest on toimunud lihtsalt läbi lahtise akna või ukse. Kasutatakse lihtsat võimalust ära, mida kinnise sissepääsu puhul poleks juhtunud,“ lausus kindlustusfirma Balcia Eesti tegevjuht Denis Nikolajev. „Samamoodi on ette tulnud, et lahtist avavust on ära kasutanud mõni lind või loom, kes talveunes suvemaja oma koduks võtab või seal lihtsalt söögipoolist otsimas käib. Või satub lihtsalt lahtisest aknast sisse vett või lund.“

Suvekodu talvehooajaks ette valmistades tuleks kindlasti mõelda ka veelekete ja külmuvate torustike peale ning võimalike kahjudele, mis põhjustatud tormituultest.

Nikolajev selgitas, et suvemajade riskitase on tavapärase elumajaga võrreldes kõrgem, kuna seal pole tavapäraselt pidevat järelevalvet. Näiteks kui torustik katki külmub või toimub muud sorti veeavarii, siis võib juhtuda, et leke avastatakse alles nädalate või kuude pärast. Siis on kahjud juba tohutud. Isegi, kui purunenud torust lekib vett ainult vaikselt tilkudes, siis mitme kuu jooksul võib see juba omajagu suure kahju tekitada.

Sama lugu on ka näiteks katusekatetega. Peale suuremaid torme tasub kontrollida, et tormituuled mõnda katusekatet lahti ei kangutanud või hoone fassaadi ei lõhkunud. „Lahti tulnud katuseplekk on tühine kahju, aga kui seda piisavalt vara ei avasta, siis võib sealt mitme nädala või kuu jooksul vihmavett sisse tulla ning selle kahjud on juba märksa suuremad,“ märkis Nikolajev.

Probleeme võivad tekitada ka aedadesse ilmaolude meelevalda jäetud vara, mis on sinna lihtsalt unustatud või on mõeldud, et küll hiljem jõuab veel koristada. Sügistormides võivad laokile jäetud esemed lendu minna ja lõhkuda näiteks kasvuhoone, aknaid või hoopis naabri auto.

Senise Balcia statistika põhjal põhjustavad suurimaid kahjusid suvilate puhul veeavariid ning seejärel vargused ja vandalism. Tuulte tõttu lendu läinud vara põhjustatud kahjud on tavapäraselt väiksemad, kuid neid on arvuliselt rohkem.

Soovitused suvila talvehooajaks ette valmistamiseks: