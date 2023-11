Matkasari viib Põõsaspeale

Läänemaa kaitsealasid tutvustav matkasari viib järgmisel nädalavahetusel Põõsaspeale. „Praegu, kui inimestel on iga euro arvel, mõtlesime, et teeksime kohalikele mõeldud tasuta matkade sarja kaitselade tutvustamiseks,” selgitas Silma õpikoja loodusõppe juhendaja Marko Valker. Kui nädal tagasi käidi Marimetsa rabas ja täna ollakse Matsalus, siis 11. novembril viib Valker huvilised Nõva looduskaitsealale Põõsaspeale.

„Põõsaspea piirkond on ääretult huvitav,” ütles Valker. Ta tõi näiteks, et ühelt poolt on see oluline rändekoht, mida läbib rändel tuhandeid linde, teisalt leidub seal ka põnevaid merekarpe, kivistisi ja meteoriidiplahvatuse tagajärjel tekkinud kivimeid gneissbretšasid.

Valkeri sõnul tehakse Põõsaspeal väike matk, mille marsruut sõltub ilmast. „Kui on tuuline, siis läheme võibolla metsa, kus on huvitavaid samblikke. Praegu on samblikud värvikirevamad kui muidu,” ütles ta.

Matkasari saab teoks kliimaministeeriumi toel ja osalemiseks tuleks end Silma õpikojal lehel registreerida.