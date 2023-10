Lääne-Nigula jagab õpetajatele üle 12 000 euro

Lääne-Nigula vald valis neli uut õpetajastipendiumi saajat, kelle vahel jagab ära üle 12 000 euro.

Õpetajastipendiumi saavad Nõva kooli klassiõpetaja Kairit Altmäe, Kullamaa kooli eesti keele õpetaja Riin Roost, Noarootsi kooli käsitööõpetaja Kristiina Niibon ja Oru kooli klassiõpetaja Gerli Loorens. Altmäe, Roost ja Niibon saavad stipendiumi, mida kohalik omavalitsus maksab uutele, Lääne-Nigula koolides tööle asunud õpetajatele. Loorens sai juba töötavana stipendiumi õpinguteks Tartu ülikoolis.

Õpetajastipendiumile laekus kuus avaldust, kaks ei kvalifitseerunud. „Sest esitajad ei tööta meie valla koolides,“ ütles Lääne-Nigula haridusjuht Solveig Edasi.

Esimesed õpetajastipendiumid maksis Lääne-Nigula välja mullu. Toona sai stipendiumi 11 õpetajat, viis toetust läks Oru kooli. Mullu jagas vald õpetajate vahel 20 000 eurot.

Lääne-Nigula vallavalitsus asutas õpetajastipendiumi, et leida koolidesse uusi õpetajaid ja innustada juba töötavaid õpetajaid end täiendama ja edasi õppima. Uusi koolmeistreid on hädasti vaja, sest kaks kolmandikku Läänemaa õpetajaid on üle 50aastased, neist omakorda kolmandik üle 60aastased.