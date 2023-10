Pingevaba kokkamine: kuidas kuumaõhu fritüür tänapäevases köögis aega kokku hoiab

Foto: 1a.ee

Söögitegemine võib võtta päris hea aja. Kogu tooraine ettevalmistus, pliidi ääres seismine ja toimetamine… Toidu valmimine ise võib kesta tund ning rohkemgi. Sellepärast on otsitud ikka ja jälle viise, kuidas teha süüa efektiivsemalt.

Viimaste aastate populaarseim kodumasin on ilmselt kuumaõhu fritüür. Kuidas see kokkamisel aega kokku hoiab ning mida sellega üldse teha saab? Vaatame järele.

Mida kuumaõhu fritüür endast kujutab?

Kuumaõhu fritüüri tööpõhimõte on väga lihtne, meenutades veidi pöördõhuga ahju.

Masin soojeneb väga kiiresti, kuna on väike, aga võimsa küttekehaga. Sooja ajab ringi ventilaator, nii et kõik küpseb võimalikult ühtlaselt ja tulemus jääb sarnaselt õlifritüürilekrõbe, kuid õli pole selle saavutamiseks vaja kasutada. Seega on kuumaõhu fritüür tervislikum variant õlifritüürist ning justkui säästlik väike ahi.

Kuumaõhu fritüür aitab mõnusalt ja krõbedalt kokata ka juhul, kui isegi integreeritud ahi kööki ei mahu – või vajad kiiremat ja käepärasemat lisa. Sellega annab ka röstida, küpsetada ja grillida.

Kuidas kuumaõhu fritüür söögitegemisel aega kokku hoiab?

Paljud selle nutika köögimasina kasutajad kinnitavad, et toit valmib kiiremini kui ahjus. Kuigi ka integreeritav ahi on mahukas ning erinevate programmidega, mis küpsetamisel ja söögitegemisel abiks on, võtab selle soojenemine aega ning ka toidud valmivad tavalisel kiirusel.

Fritüüris küpsevad road lausa poole kiiremini läbi. Selle asemel, et tund aega liha valmimist oodata, võib kuumaõhu fritüür selle ära teha mõnekümne minutiga. Toit valmib kiirelt ning tervislikult, kuna õli ei pea kasutama.

Kuna kuumaõhu fritüür läheb oma suuruse tõttu kiiresti soojaks, võtab see vähem elektrit. Ahjud peavad eelsoojenema, aga see on kasutamiseks kohe valmis.

Kui tavaliselt pead pliidil toitu valmistades pidevalt juures valvama ja tegutsema, siis kuumaõhu fritüüris paned maitsestatud toidu anumasse, valid vastava režiimi ja toit valmib ise ega vaja sekkumist. Samal ajal saad tegelda ükskõik mille muuga ning kokkamiseks mõeldud aeg muutubki lühemaks.

Ka puhastamise kuluv aeg on väike. Toiduvalmistamise anumat on lihtne puhastada ja enamus on nõudepesumasina kindlad. Seega unusta mitmed potid, pannid, koogivormid ja nende küürimine peale söögitegemist.

Millist toitu kuumaõhu fritüüriga teha saab?

Kuna kuumaõhu fritüür pole päris “päris ahi” ning road valmivad tavapärasest kiiremini, võib alguses tekkida küsimus, mis toite sellega teha saab? Siin on mõned populaarsemad:

Õlita friikartulid

Kananagitsad

Mahlane ja krõbe kanaliha, näiteks kanakoivad või – tiivad

Grill-liha

Grillvorstid

Röstitud köögiviljad

Juustupallid ja juustupulgad

Peekon

Pelmeenid

Soojad võileivad

Magustoidud: purukook, saiakesed, küpsised jne

Kolm kuumaõhu fritüüri soovitust

Kuna kuumaõhu fritüür on niivõrd populaarne, on turul väga palju erinevaid mudeleid. On nii suuri kui ka väiksemaid, eri režiimide ja funktsioonidega ning isegi telefoni teel juhitavaid.

Vaatame lähemalt kolme:

Philips HD9270/90

See kuumaõhu fritüür on keskmisest mahukam, lausa 6,2 liitrit, sobides seetõttu ka suuremate einete valmistamiseks. Õige režiimi valimine on imelihtne, sest masinal on juba 7 eelseadistatud varianti, mille seas on ka soojashoidmise funktsioon.

Küpsetusanumat saab panna ka nõudepesumasinasse, nii et see on lihtsalt puhastatav. Spetsiaalne rakendus sisaldab sadu retsepte, mille hulgast on lihtne valikut teha, kuna need kasutavad just selle mudeli seadistusi.

Xiaomi Mi Smart

Kui otsid midagi väiksemat, siis see kuumaõhu fritüür võib olla just sobiv. 3,2 liitrine anum on piisav väikesteks söögikordadeks ning seda on kerge köögis hoiustada. Lisaks on sel väike grillirest, et ruumi maksimaalselt ära kasutada.

Mis selle mudeli aga eriliseks teeb, on selle unikaalsed funktsioonid. Näiteks suudab see kuumaõhu fritüür valmistada jogurtit ning kuivatada liha või puuvilju. Seetõttu saab selle tööle panna kuni 24 tunniks. Pole kindel, kuidas neid peeneid funktsioone kasutada? Õnneks on abiks rakendus, kus on sadu retsepte just selle mudeli jaoks.

Philips XXL HD9867/90

Selle nimekirja kõige mahukam kuumaõhu fritüür on lausa 7,3 liitrise anumaga, sobides ideaalselt peredele ning suuremaks söögitegemiseks. Tegu on ka väga targa masinaga. Spetsiaalsed andurid tuvastavad toidu ning määravad selle järgi temperatuuri ja aja.

Kui teed tihti ühte ja sama toitu ja soovid iga kord samasugust ideaalset tulemust, siis on võimalik oma lemmiktoit salvestada. Ka sellel fritüüril on kaasas oma rakendus koos retseptidega.

Kumb hoiab rohkem aega kokku, kas kuumaõhu fritüür või mikrolaineahi?

Kui kaalud, kumba osta, siis mõlemal on omad eelised ja puudused.

Mikrolaineahju põhiline ülesanne on toitu üles soojendad ja seda teeb ta kiiresti ja efektiivselt. Tavaliselt ei kasutata mikrolaineahju toidu tegemiseks, aga see on võimalik. Küll aga peab arvestama, et mikrolaineahi ei muuda toitu krõbedaks.

Kuumaõhu fritüüri eelis on selle mitmekülgne kasutus ning võime valmistada korralikke eineid. Retsepte on väga palju ning tulemus ei jää alla tavalisele ahjule.

Kokkuvõtteks

Kui soovid nautida krõbedaid toite ilma õlita või vähese rasvaga, siis kuumaõhu fritüür on selleks hea valik. Saad valmistada väga palju erinevaid toite ning selle kasutamine hoiab tõesti köögis viibimise aega kokku.

