Kaalud soojuspumba soetamist? Vastame 5 enamlevinud eksiarvamusele

Tavapärasest soojem september lükkas küll kütteperioodi algust edasi, kuid oktoobris võib oodata juba tunduvalt madalamaid ilmakraade. Kuna keskmises Eesti majapidamises kulub enim elektrit just kütmisele, on kasulik valida küttesüsteem, mis aitab hoida kodu soojana ning selle kõrval energiakulud madalal. Üheks selliseks lahenduseks on õhksoojuspump.

Küll aga on rahvasuus soojuspumpade osas levima hakanud mitmed arvamused ja väited, mis ei pruugi olla kõige õigemad. Alljärgnevalt on välja toodud enimlevinud müüdid ja anname nõu, mida peaksid tegelikult soojuspumpade kohta teadma.

Müüt nr 1: Õhksoojuspump ei suuda talvises kliimas toime tulla.

See arusaam pärineb vanemate ja vähem tõhusate õhksoojuspumpade aegadest. Kuigi on tõsi, et õhksoojuspump on mõeldud toetavaks kütteks ja sobib kõige paremini elamisse, kus põhiline kütteallikas on juba olemas, siis kaasaegsed mudelid on väga efektiivsed ja püsivad töökindlad ka miinuskraadide juures.

Näiteks saab enamikke mudeleid ilma takistusteta kasutada -10 kuni -25 kraadise välisõhutemperatuuri puhul. Olemas on ka võimsamad seadmed, mis on loodud töötama kuni -35 kraadise temperatuuriga.

Müüt nr 2: Õhksoojuspumba kasutamine toob endaga kaasa liigselt suured elektriarved.

Õhksoojuspump nagu iga teinegi kütteseade vajab toimimiseks elektrienergiat, mille tagajärjel suureneb ka elektritarbimine. Võrreldes elektriküttega on õhksoojuspump siiski kordades energiatõhusam. Kui talvel on sellega 2-3 korda soodsam kütta, siis kevad-sügisesel perioodil võib sääst küündida isegi viiekordseks.

Võtame näiteks majapidamise, kus elektriküttele kulub kuus keskmiselt 70 eurot. Õhksoojuspumbaga jääb küttearve 20-30 euro vahemikku, tuues aasta lõikes märkimisväärse säästu 480-600 eurot.

Lõplik sääst sõltub soojuspumba tüübist, olemasolevast kütteliigist, hoone soojustusest ja planeeringust ning valitud temperatuurist. Energiakulu aitavad optimeerida õigeaegne hooldus ning tolmufiltrite puhastamine vähemalt kord kuus.

Müüt nr 3: Õhksoojuspump ei suuda kütta avatud planeeringuga tuba, kus ruutmeetreid on tavapärasest rohkem.

Õhksoojuspump sobib suurepäraselt töötama avatud ruumidesse, kus soe õhk saab koheselt laiali levida. Soojus võib levida kehvemini sopilistes ja pikliku planeeringuga elamutes, jättes kaugemad ruumid 2-3 kraadi jahedamaks. Selleks, et seadmest enim kasu oleks, on oluline jälgida, et see oleks toa suhtes õigesti paigaldatud ning valitud võimsus oleks vastav ruumi suurusele.

Tooteinfos märgitud köetav pind lähtub üldjuhul normaalsest soojustusest ja tavapärasest ruumi kõrgusest. Kui hoonele on omased eritingimused, nt paiknemine tuulisel alal või kõrgete lagede olemasolu, tuleks kindlasti konsulteerida spetsialistiga, kes aitab leida sobivaima lahenduse.

Teine asi, mis tasuks samuti jätta ekspertide hoolde on paigaldus. Sõltuvalt soojuspumba eripärast ja asukohast võtab selle paigaldamine üldjuhul aega 3-5 tundi, keerukamatel objektidel võib koos ettevalmistavate töödega kuluda 1-2 päeva.

Müüt nr 4: Õhksoojuspumbal on vaid üks otstarve ja selleks on kütmine.

See on väär. Õhksoojuspumbal on mitmeid tööfunktsioone, mis muudavad selle nutikaks ja kasulikuks abiliseks aastaringselt.

Õhksoojuspump on sobilik:

külmal ajal ruumi kütmiseks;

kuumal ajal ruumi jahutamiseks;

siseruumist niiskuse eraldamiseks;

õhu puhastamiseks;

ventilatsiooniks ehk teisisõnu õhuringluse tekitamiseks;

ruumis kindla temperatuuri hoidmiseks.

Arvestades tekkivat energiasäästu ja võimalust kasutada seadet igal aastaajal, tasub investeering end ära üsna kiiresti, keskmiselt 2-3 aastaga. Lisaväärtust pakub teadmine, et võrreldes ahiküttega saab kodu soojaks vaid ühe nupuvajutusega ning pole vaja muretseda küttepuude kogumise, hoiustamise ja niiskusest kaitsmise eest või suitsu, tuha ja tuleohu pärast.

Müüt nr 5: Selleks, et soojuspump efektiivsust ei kaotaks, tuleb teda pidevalt hooldada.

Õhksoojuspumbad vajavad korrapäraseks toimimiseks ja pikaks elueaks vähemalt korra kuus filtrite puhastamist ja kord aastas tehniku kontrolli. Kui seadet on regulaarselt hooldatud, otstarbekalt kasutatud ja hoitud, siis on kvaliteetse soojuspumba eluiga 10-15 aastat või isegi kauem.

* Artikkel on ilmunud Eesti Energia Energiatarkuse blogis. Loe täispikka artiklit siit.

Energiatarkuse blogi on Eesti Energia loodud veebileht, kus jagame ajakohast infot energiamaailmas toimuva kohta ja aitame teha paremaid energiaalaseid otsuseid. Tänaste nippide abil loome nutikama homse.