Galerii: Haapsalus möllab torm (galeriid täiendatud 17.14)

Eile õhtul alanud ja täna jätkuv torm on Haapsalus murdnud puid ja lennutanud katuseid.

Haapsalu promenaad ja raudteejaamast Paralepa randa viiv kergtee on vee all. Vasikaholmi randa pandud ujuvsilla on tormituul lükanud katki ja osaliselt on see vee all.

Neidude tänaval on tuul murdnud ühe puu risti üle tee, Haapsalu toidukapp on pikali ja Männiku teele on jõudnud ühe maja katuse tükke.

Riigi ilmateenistus on tänaseks Läänemaale andnud teise taseme tormihoiatuse. Läänemaal puhub lääne- ja loodetuul 15-21, puhangut 23, rannikul kuni 32 m/s.

Tugeva tuule tõttu on häiritud praamiühendus Vormsi ja Hiiumaaga.