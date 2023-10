Muusikakooli õpetaja Taimi Kopli sai kultuurkapitalilt preemia

Haapsalu muusikakooli viiuliõpetaja Taimi Kopli pälvis kultuurkapitalilt pedagoogi tunnustuspreemia.

Sihtkapitali esimehe Marje Lohuaru sõnul on muusikaõpetus väga eriline õppeaine, millel on suur tähtsus inimese vaimsel kasvatamisel. „Muusika jääb inimesega kogu eluks ning klassikalist muusika- ja pilliõpet alustab laps väga noorelt. Hea õpetaja hoolitseb selle eest, et lastes tekiks huvi ja armastus muusika vastu, et areneksid nende loomupärased muusikalised eeldused ning et musitseerimise teel rikastuks nende tundeelu. Muusikaõpetaja inspireerib ja hoiab õpilasi muusika juures ning innustab neid jätkama professionaalsete muusikutena. Muusiku töö on tõeline elu kutse ning teie, õpetajad, panete sellele aluse. Suur tänu teile selle pühendumise eest,” ütles Lohuaru.

Tänavu pälvisid pedagoogi tunnustuspreemia viis erineva muusika-ala õpetajat üle Eesti. Lisaks Koplile said preemia Tallinna muusika- ja balletikooli saksofoniõpetaja Olavi Kasemaa, Lasnamäe, Keila ja Tapa muusikakooli löökpilli-, rütmika- või vaskpuhkpilliõpetaja ja orkestrijuht Mart Aus, Türi muusikakooli tšelloõpetaja Helen Ott ja Viimsi muusikakooli klaveriõpetaja Õnnela Brambat.

Tänavu anti auhinnad üle Eesti muusika- ja teatriakadeemias.