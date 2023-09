Jaanus Karilaid siirdus Keskerakonnast Isamaasse

Keskerakonna endine aseesimees Jaanus Karilaid täitis erakorralise kongressi eel antud lubaduse ja liitus Isamaaga.

“Keskerakonna juhi valimised möödunud pühapäeval olid minu jaoks põhimõtteline valik. Teatasin sellest avalikult juba enne kongressi. Täna kinnitan, et jään oma seisukohale kindlaks,” viitas Karilaid enda lubadusele Keskerakonnast lahkuda, kui seda hakkab pärast Jüri Ratase lahkumist juhtima Mihhail Kõlvart, mitte Tanel Kiik.

Karilaiu sõnul ei näita Kõlvarti varasem tegevus lähtumist Eesti parimatest huvidest.

“Eesti keele ning laiemalt eestluse kui kultuuri- ja väärtusruumi kindlustamine ei kuulu Mihhail Kõlvarti ega Yana Toomi eesmärkide hulka,” deklareeris Karilaid enda laupäevahommikuses avalduses. “Olen sügavalt veendunud, et Vene-Ukraina sõja valguses ei vaja Eesti sellist poliitilist liikumist ning ma ei pea võimalikuks olla selles osaline.”

Paljud Keskerakonna liikmed on Karilaiu kinnitusel nõutud ja segaduses, mistõttu kutsub ta ka teisi parteiliikmeid siseveendumusest lähtuvalt enda valikuid tegema.

“Eesti vajab positiivset alternatiivi tänasele valitsusele,” põhjendas Karilaid enda liitumist Isamaaga. “Usun, et Isamaa on mõistlik valik neile, kes ei taha näha poliitikat vaid Reformierakonna ja EKRE vastanduva vägikaikaveona. Usun, et saan Isamaa erakonnas anda panuse nii oma valijate eest kui laiemalt Eesti ees seisvate ülesannete lahendamisel.”