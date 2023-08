Lääne Elu paberleht neljapäeval, 24. augustil

Haapsalu raudtee tuleb koos uudsete lahendustega

Haapsalu-Rohuküla raudtee ehitamisel ei keskenduta vaid rööbaste mahapanekule, vaid kasutatakse mitmeid innovaatilisi lahendusi – uutmoodi tunneleid, isesõitvaid autosid ja tuleviku ootepaviljoni. Ametnike välitööpäevadel raudtee tulevikku tutvustanud SA Läänemaa raudteeprogrammi direktori Rein Riisalu sõnul on raudtee taastamisel eesmärgiks pikk perspektiiv, et ei kasutataks lahendusi, mis 20–30 aasta pärast aeguvad.

Valge Daami aeg on käes

Sel nädalavahetusel Haapsalut vallutava Valge Daami aja kese on promenaadil – seal peetakse käsitöölaata ja astuvad üles lauljad-tantsijad. Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe sõnul on Valge Daami ajast saanud kogukonnaüritus, mille kava aitavad kokku panna ka kõik need, kes oma ettevõtmisi Haapsalus selleks nädalavahetuseks plaanivad.

