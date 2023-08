Katarine Rosalie epistel lastetute naiste uurimisest ja ausatest vastustest

Tuleb välja, et üks üllal eesmärgil alustatud uuring pööratakse kurjal moel otse pea peale ja oma heasoovlike läbiviijate vastu, ning see on muudetud relvaks, millega tühistada järjekordne tark ja õilis mees ning kiskuda ta aujärjelt alla poriga loopida ja feministidele mõnitada. Armas rahvas, aga ära sina küll inimjahiga kaasa mine! Ära mine, sest see, kuidas sind vaat ei vägisi tahetakse seda tegema manipuleerida, on nii läbinähtav ja alatu, et lausa nutt tuleb peale.

Peavoolumeedia on nüüd Raul Eametsa nime pea nädal aega hoolega määrinud, ta on ametist lahti lastud ja väljapaistva teadlase karjäär on igaveseks rikutud.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!