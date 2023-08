193aastases palvemajas salvestati Piibli ettelugemist

Fotod: Andra Kirna

Lääne praostkonna piiblipäeval Pikavere palvemajas loeti ette ja salvestati viimane osa Piiblist Ilmutuse raamat.

See oli osa Piibliseltsi kevadel väljakuulutatud Piibli avalikust lugemisest ja salvestamisest, millest on mitmesugustel üritustel üle Eesti osa saanud paljud soovijad. Ettevõtmine on pühendatud Piibli uuele tõlkele ja salvestuse teeb Piibliselts selle peasekretäri Jaan Bärensoni sõnul avalikuks 30. septembril püha Hieronymuse, tõlkijate kaitsepühaku päeval. Uut piiblitõlget kavandab piibliselts eestikeelse piibli 300. aastapäevaks 2039. aastal.

Lääne praost Kaido Saak ütles, et praostkonnas on igal aastal olnud üks suurem suvine üritus. „Kas siis laulupäev või midagi muud. Sel aastal laulupäeva ei olnud, eelmine oli mullu Ridalas ja järgmine tuleb tuleval aastal Hanilas. Piiblipäev kõlas hästi ja Pikavere on tore koht. Siin on alati augusti esimesel nädalavahetusel peetud palvemaja aastapäeva, mõtlesime need kaks asjad ühendada,” rääkis ta.

„210 aastat tegutsenud piibliseltsi eesmärk on Piibli väljaandmine,” ütles Bärenson.

