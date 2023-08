Lääneranna vald andis Pruunsillale raha tagasi

Lääneranna vald kandis möödunud reedel suurärimees Parvel Pruunsillale tagasi 40 000 eurot, mille Pruunsild oli juuli keskel annetanud Metsküla kooli ühe aasta ülalpidamiskuludeks.

Pruunsillale oli see üllatuseks. „Jah, tõepoolest on tagasi,” ütles ta pärast kontrollimist. „Minu meelest on see jabur. Tean, et kool oli nõus mitmesuguste variantidega, kohtuasjade tagasivõtmiseni. See tundub mulle praegu kiusu ajamise või ärategemisena, sest lahendus ju on. Metsküla koolile sobivad toetused on järgmisest aastast tulemas ja ühe aasta tegutsemise raha olemas,” ütles Pruunsild.

