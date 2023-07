Politsei: ujulas löödi meest

27. juulil sai politsei teate, et Haapsalus Lihula maanteel ujulas lõi seni tuvastamata mees tekkinud konflikti käigus 55-aastast meest.

Samal päeval alustas politsei kriminaalmenetlust selles, et 11. juulil saadeti Läänemaal elava mehe telefonile sõnum, milles öeldi, et teie DHL pakk on saadetud tollile ja et paki kohaletoimetamiseks tuleb veebilehe kaudu maksta paari euro suurune summa. Mees sisestas oma krediitkaardi andmed, mille tulemusena läks tema kontolt kahel korral maha raha. Kelmusega tekitatud kahju kokku on üle 200 euro.