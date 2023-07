Haapsalu suur toidutänav tõi linna väga palju külalisi, kindlasti toidupeole endale, aga ilmselt ka ringi vaatama.

Peamine tegevus toimus Karja tänaval, mis on Haapsalu kõige tihedamini külastatav piirkond. Karja tänaval on tõesti mõnus. Kõige mõnusam on tänav festivalide ajal. Seal liigub rahvast, on elu ja ilu ning rõõmsaid inimesi.

