Neljapäeval lõppes Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži erialadele avalduste esitamine – 97 õppekohale kandideeris 340 õpihimulist.

„Võin öelda, et huvi on suur,“ ütles Haapsalu kolledži direktor Heli Kaldas. Direktori sõnul pelgasid nad, et keerulise majandusliku olukorra tõttu on õppida soovijaid vähe, kuid tegelikult tuli vaid mõnikümmend avaldust mullusest vähem.

