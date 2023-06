Avalik pöördumine riigikogu ja regionaalministri poole

Eesti peab toimima kogu riigis ühtlaselt, inimestel peab olema hea elada igas Eestimaa paigas ja igas kohalikus omavalitsuses. Riigikogus arutlusel oleva tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu kohaselt jagatakse 8,3 miljonit eurot jõukamate kohalike omavalitsuste eelarvest ümber väiksema tulubaasiga omavalitsustele, et võidelda elu püsimajäämise nimel väljaspool jõukaid valdu ja suuri linnu. Kahjuks ei ole 8,3 miljonit eurot summa, mis aitaks väikestel muutuda suureks või tooks juurde inimesi sinna, kus neid praegu ei ole.

Eelnõu näol pole tegu tehnilise muudatusega, vaid põhimõttelise muutusega omavalitsuste rahastamises, mis ei lahenda regionaalpoliitilisi ja fiskaalseid probleeme laiemalt. Seetõttu leiab Eesti valdade ja linnade liidu juhatus, et sellise eelnõu koostamine eeldanuks põhjalikumat analüüsi, alustades omavalitsuste raskustesse sattumise põhjuste väljaselgitamisest kuni selle rakendamise võimaliku pikemaajalise mõju hinnanguni.

Kohalikele omavalitsustele laekuvat 12,06protsendilist üksikisiku tulumaksu määra ei tohi vähendada 11,89 protsendini, vaid seda tuleb suurendada minimaalselt 12,29 protsendini (saavutamaks 2009. aasta eelse taseme). Vastupidi valitsuse arvamusele ei jagu kohalikel omavalitsustel juba praegu raha laguneva teedevõrgu korrastamiseks, hooldusreformi läbiviimiseks, väikekoolide ja alushariduse toetamiseks. Need on üksnes mõned kõige põletavamad valdkonnad, mille jaoks kõigis Eesti omavalitsustes raha ei piisa.

Eelnõu koostamisel on tähelepanuta jäetud käibemaksuseaduse planeeritavate muudatuste mõju omavalitsustele. Eesti inflatsiooninäitaja on endiselt üks Euroopa kõrgemaid ning lisaks sellele survestab omavalitsuste eelarvet hüppeliselt kasvanud Euroopa Keskpanga poolt kinnitatud intressimäär. Kõik mainitud asjaolud suurendavad tegevuskulusid, mis omakorda võivad mõjutada omavalitsuste kaasfinantseerimise võimekust välisvahendite taotlemisel.

Samuti tuleks silmas pidada, et majanduskeskkonna muutusest tingitud ettevõtete sulgemine ja pankrotistumine on vähendanud ja vähendab kohalike omavalitsuste tulubaasi ja suurendab sotsiaalkulusid ning tänane ebastabiilne majanduskeskkond on muutnud olukorra ennustamatuks kõigile kohalikele omavalitsustele sõltumata nende suurusest ja asukohast.

Kõnealuse eelnõuga me ei lahenda sisulist probleemi, mis tuleneb läbimõtestatud regionaalpoliitika puudumisest. Juhime tähelepanu, et suurematel linnadel-valdadel, kelle elanikkond on noorem ja tulubaas suurem, on juba praegu probleeme seadusest tulenevate nõuete täitmisel lasteaiakohtade tagamisel oma elanikonnale.

Koalitsiooniläbirääkimiste järel lubas uus valitsus tegeleda omavalitsuste tulubaasi tervikpaketiga, sealjuures omavalitsusi kaasates. Nüüd aga olime olukorras, kus küll kooskõlastamiseks eelnõu saadeti, ent sisuliseks aruteluks aega ei ole ning eelnõu ise on tehtud poolikult ja kiirustades. Eesti linnade ja valdade liit (ELVL) leiab, et kooskõlastamine viisil, nagu on seda tehtud praegu, ei ole kaasamine ning sisulist analüüsi ei ole võimalik nii lühikese ajaga teha.

Oleme ühiselt seisukohal, et konkreetne plaan on vaesuse ümber jagamine, mitte peamise probleemi – järjepideva ääremaastumise – lahendamine. Summad, mida kõik Eesti kohalikud omavalitsused, mitte üksnes kahaneva tulubaasiga omavalitsused, mõistlikuks eluks vajavad, on mitu korda suuremad. Riik ei tohi tegeleda näivusega, regionaalpoliitika peab tagama ühtlase elustandardi kogu riigis. Summad, mis antakse juurde väiksema tulubaasiga omavalitsustele, katavad pelgalt teenuste ja kaupade tulevase hinnatõusu, mida omavalitsus tarbib – suuri ja sisulisi investeeringuid mõnesaja tuhande euroga ei tee.

14 kohalikult omavalitsuselt 8,3 miljoni euro ära võtmine halvendab teenuste kättesaadavust suuremates omavalitsustes, kuna tegemist on piirkondadega, kus inimeste arv pidevalt kasvab ning järjepanu on vaja teha uusi investeeringuid. 8,3 miljoni laiali jagamine ülejäänud 65 kohalikku omavalitsusse midagi oluliselt ei paranda, kuna jaguneb väikeste osadena laiali väga paljude vahel.

Lahendus saab olla üksnes kõigi kohalike omavalitsuste rahastuse parandamine ning tulumaksust kohalikele omavalitsustele laekuva osa suurendamine. Seepärast soovitab Eesti linnade ja valdade liit tungivalt menetluses olevat eelnõud plaanitud kujul seadusena mitte vastu võtta ning töötada koostöös liiduga välja jätkusuutlik plaan lähtuvalt liidu poolt varem tehtud ettepanekutest.

Mihhail Kõlvart

Eesti linnade ja valdade liidu juhatuse esimees

Urmas Klaas

ELVL juhatuse aseesimees

Mihkel Juhkami

ELVL juhatuse aseesimees