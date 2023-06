Virtsus toimub lastekaitsepäeva jalgpalliturniir

Laupäeval, 3. juunil algusega kell 11 toimub Virtsu kooli jalgpalliväljakul Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi korraldatud 16. lastekaitsepäeva jalgpalliturniir.

Ettevõtmine on tillukese maaklubi jaoks kindlasti üks erilisemaid. See päev toob palliplatsile mitte ainult klubis treenivad noormängijad, vaid perepäevast saavad osa laste emad-isad, vanaemad-vanaisad, tädid-onud ja sõbrad.

See on perepäev läbi mille püüame lastele teadvustada turvalise lapsepõlve, kodu ja kodukülade tähtsust. Toome palliplatsile erinevate koolide lapsed, kuid sellel päeval võistlevad nad täpselt selle küla, alevi, või kogukonna eest, kus nad päriselt elavad. Nii on läbi aegade, möödunud 15 jalgpallipäeva raames mänginud Tuudi, Vatla, Metsküla, Kõmsi, Massu, Virtsu, Lihula, Lõpe, Kirbla noored spordilapsed.

See on täiesti ainulaadne ja eriline üritus. Ja vähe sellest. Lisaks kahele vanusegrupile toimuvale turniirile, tulevad palliplatsile lastega mõõtu võtma ka nende vanemad. Just nimetatud sõprusmäng on aastate jooksul kogunud järjest enam populaarsust. Sel aastal on varuks veelgi suurem üllatus.

Kuna Lõuna-Läänemaa JK sai aastal 1994 alguse just Virtsus, siis samale murule astuvad mängijad, kes kunagi klubile selle kooli juures treenides aluse panid. Nii saame palliplatsil näha veerandsaja aasta taguseid andekaid poisse ja tüdrukuid. Palliga tegutsemist tuletavad koos meie praeguste lastega meelde kunagised Eesti tasemel noormängijad ja ka rahvuskoondisse jõudnud pallimängijad.

Lisaks sõidab selleks nädalavahetuseks Virtsu Tallinna tüdrukute jalgpalliklubi FC Leona, et koos meie lastega maha pidada üks vägev turniir. Toimuvad löögi ja žongleerimisvõistlused. Taas saame kaasa elada perede löögivõistlusele, kus penaltipunktile astuvad ühises võistkonnas laps ja lapsevanem.

Läbi aastate on selle perepäeva üheks suurimaks elamuseks olnud Eesti tippmängijate osalemine. Läbi aegade on meil külas käinud ilmselt terve Eesti koondise jagu mängijad. Nii on meie lapsi külastanud Martin Reim, Ingemar Teever, Marko Kristal, Rauno Sappinen, Indrek Zelinski ja paljud teised tippmängijad. Nii on see ka sellel aastal. Nii peaks Virtsus laupäeval lustima üle 150 lapse, lapsevanema ja külalise. Meie lastel on palju neid, kes neile head soovivad. Nii saame lastele pakkuda ka rikkaliku auhinnalaua.