Juhtkiri: parkimine kontrolli alla

Haapsalu linnavalitsus on otsustanud härjal sarvist haarata ja kutsunud sel suvel suuremate ürituste ajaks Haapsallu AS Ühisteenuste töötajad, kes hakkab vanalinna piirkonnas parkimisel silma peal hoidma ja valesti parkivatele autojuhtidele hoiatusi ja trahve tegema. Selle peale tahaks öelda, et lõpuks ometi!

Suvel ja eriti suurürituste ajal valitseb Haapsalus tõeline parkimiskaos – vanalinna tänavad ja isegi ristmikud on nii täis pargitud, et parkijatest ei pääse mööda sõitma isegi tavaline sõiduauto, rääkimata politseibussist, kiirabist või päästeautodest. Sageli on sõiduautosid täis pargitud ka kultuurimaja taga asuv bussiparkla.

