Hiiumaa kaitseliitlased liituvad Saaremaa malevaga

1. juunist kuulub seni kaitseliidu Lääne maleva koosseisus olnud Hiiumaa malevkond kaitseliidu Saaremaa maleva koosseisu.

„Kaitseliit kuulub vabatahtlikele ja nende soovidele vastavalt ka toimib. Antud juhul on aluseks Hiiumaa malevkonna üldkoosoleku otsus, kus sellist üleminekut sooviti. Samas on see loogiline soov, meie suursaartel on ühine operatsiooniruum ja ühised ülesanded, nüüdsest siis ka ühine juhtimine ning logistikaliinid,“ ütles kaitseliidu ülem Riho Ühtegi.

Kevadel pandi Saaremaaga liitumine Hiiumaa malevkonna üldkoosolekul hääletusele, selle kiitis heaks ka Saaremaa maleva esindajatekogu.

„Hiiumaa tegevliikmetele see koheselt suuri muudatusi kaasa ei too,“ kinnitas Hiiumaa malevkonna pealik nooremleitnant Andres Kimber. Laiemas ja pikemas perspektiivis tõhustub aga saarte vaheline koostöö, koordineerimine ja väljaõpe ning muutub logistika ja sümboolika.

Alates juunist koonduvad seega ühe maleva alla siis Saaremaa, Hiiumaa, Muhumaa, Ruhnu, Vilsandi ja Abruka saared, mis moodustavad neli malevkonda. Koosseisu suuruseks saab olema 2000 inimest.

„Meie koostöö saab kindlasti olema huvitav ja väljakutseid esitav, kuid usume meie meelsusesse ja meeskonnavaimu ning koostöös Lääne maakaitseringkonna teiste – Lääne ja Pärnumaa malevaga saame olema veelgi tõhusamad. Liitumisest võidab Eesti riigikaitse, mis nagu Kaitseliit ajas areneb ning seda juba olemasolevate ja tulevikus loodavate relvavõimete võtmes,“ sõnas kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kolonelleitnant Arto Reinmaa.

Saare-, Hiiu- ja Muhumaa kaitseliitlased olid ühise juhtimise all ka Vabadussõjas. 1925. aastast tänaseni kuulus Hiiumaa malevkond Kaitseliidu Lääne maleva koosseisu.