Innoka loovuspäeval õpib hõbedat puhastama

30. mail kutsub Innokas lapsi, noori ja täiskasvanuid loovuspäevale ning ärgitab kaasa võtma ka ajaga tumedaks läinud hõbelusikaid ja ehteid, et need lihtsa ja imepärase nipiga särama lüüa.

Loovuspäev on innovatsioonikeskuse mais toimunud loovkuu lõpusündmus, kus noored esitlevad oma ideid, leiutisi, mänge, robotite programme ja 3D maailmu. Külalised saavad valminud programme ja mänge katsetada. Keemiavaldkonnas õpitavast saab aimu keemiakatseid vaadates ja kaasa tehes ning kosmosevaldkond tutvustab kosmost ning viib lausa virtuaalsesse kosmosejaama.

Üritusel on võimalik aru saada, mida teevad innovatsioonikeskus ja tehnoloogiakool. Sel päeval esitlevad oma töid ja õpitut noored keemikud, kosmoloogid, programmeerijad, robootikud ja 3D modelleerijad. Kohale tulemine on kasulik neile lastele ja lapsevanemaile, kes soovivad, et lapsed saaksid reaalteaduste ja innovatsiooniteadmisi ning sellega tugeva aluse perspektiivsetes tulevikuvaldkondades töötamiseks või lihtsalt koolis ja elus hästi hakkama saamiseks.

Sel päeval pälvivad tehnoloogiakooli lõputunnistuse 12 õpilast. Kahest Innoka õpilasest on saanud juba tehnoloogiakooli õpetajad: Kristofer Andres on 4. aastat robootika ja micro:biti programmeerimise õpetaja, Ken-Rico Teki on sel õppeaastal õpetanud python programmeerimist.

Innoka loovuspäev on 30. mail kell 16-18. Innoka esisel platsil seavad end võistluskorda noorte ehitatud sumorobotid, et selgitada välja vastupidavaim ja parim sumorobot, ning toimuvad efektsed keemiakatsed.

Innoka siseruumides saab tutvust teha kosmoseteadusega, virtuaalselt kosmosejaama põigata, läbi käia noorte loodud virtuaalsed 3Dmaailmad ning tutvust teha sealsete tegelastega. Programmeerijad on valmis teinud mängu, mida saab kohapeal katsetada ja mängida. Noored robootikud on leiutanud roboteid ja uusi tööpõhimõtteid, kuidas robotid töötama peaksid ja loonud selleks uusi programme. Nüüd pannakse need robotid kõigi silme all tööle ja iga kohaletulija saab katsetada, kuidas need töötavad.