Parima õpilasfirma tiitlit püüab ka Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilasfirma

Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilasfirma Toolik on üks 24 õpilasfirmast, kes püüab Eesti parima õpilasfirma tiitlit. Võitja selgub juba täna õhtul Kultuurikatlas toimuval pidulikul galal.

LÜGi õpilaste Ada Lovise, Marie Linda, Kristella ja Krisse-Liisa poolt loodud õpilasfirma Tooliku toodab päästevestide materjalidest veekindlaid ja kaasaskantavaid istumisaluseid. Istumisaluste sees on pehmendav kiht porolooni ja termokile kiht, mis peegeldab tagasi kuni 80 protsenti inimese kehasoojusest.

Konkureerivate õpilasfirmade seas on noored viimase aasta jooksul välja mõelnud ja turule toonud NFC-tehnoloogial põhineva visiitkaardi, e-sigareti kestadest valmistatud taskulambi, 3D ruumilise pusle, sõduri näo maskeerimiseks mõeldud kamuflaaž sprei, keskkonnasõbraliku õhupuhastaja, aga ka mitmeid seltskonnamänge, raamatuid ning loodusest inspireeritud ehteid, deodorante ja šampoonikuubikuid.

Õpilasfirmade esindusorganisatsiooni ja võistluse korraldaja Junior Achievement Eesti tegevjuhi Kersti Loori sõnul on võitjate tase tänavu erakordselt kõrge. „Noorte ideed, loovus ja nutikus üllatasid positiivselt kõiki žüriiliikmeid ja muljetavaldavad on ka õpilasfirmade käibenumbrid, mis ulatuvad juba praegu kümnetesse tuhandetesse eurodesse,“ märkis Loor ja lisas, et selle aasta parimad valiti välja rohkem kui 400 õpilasfirma hulgast üle Eesti.

„Ehkki toote innovatsioon ja kvaliteet on võistluse kontekstis olulised, hindab žürii võistlusel parimat firmat, kes töötab hästi koos meeskonnana, on leidnud ja kasutanud võimalusi, ületanud raskusi ja lahendanud probleeme, saanud ägeda õpikogemuse ning jagab ka ettevõtte finantspoolt. Parima väljaselgitamine saab sel aastal olema väga raske,“ kinnitas Loor.

Eesti parim õpilasfirma esindab Eestit juulis Istanbulis toimuval Euroopa õpilasfirmade võistlusel, kus tuleb rinda pista üle 40 Euroopa riigi parima õpilasfirmaga. Parima õpilasfirma tiitliga pärjatud firma osaleb ka mai lõpus Latitude59 konverentsil.

Kolme parima õpilasfirma liikmeid premeerib Estonian Business School aastase täisstipendiumiga. Esikolmikule on auhinnad välja pannud ka Tallinna Kaubamaja, SEB Pank ja Bolt. Jagatakse ka mitmeid eriauhindu.

Toimub ka Rahva Lemmiku hääletus, oma lemmik õpilasfirmale saab anda tänase päeva jooksul siin lehel: www.pof.ja.ee/rahvalemmik.

Õpilasfirma on JA Eesti ettevõtlusõppe programm, mille kaudu saavad noored reaalse ettevõtluskogemuse. Sel õppeaastal tegutses Eestis 412 õpilasfirmat ja 87 minifirmat rohkem kui 120 gümnaasiumis, kutse- ja põhikoolis. Eesti parim Õpilasfirma 2023 võistlust toetavad SEB Pank, Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programm, Tallinna linn ja Coca-Cola HBC.