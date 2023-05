Noored kunstnikud näitavad fantaasialendu

Haapsalu noorte huvikeskuse kunstiringi ja -stuudio kevadnäitusega „Jälgi jättes“ tõmbab oma tööle kunstiõpetajana joone alla Tiiu Randmann-Mihkla.

Kunstiringi ja -stuudio noorte looming on vaadata nii Haapsalu kultuurikeskuses kui ka Haapsalu kunstikooli hoovigaleriis.

„Lõpetan nüüd 27. õppeaasta noorte huvikeskuses juhendajana,“ ütles Randmann-Mihkla. „Enne töötasin veel neli aastat kunstiõpetajana – kokku 31 aastat. Aitab nüüd küll, tuleb joon alla tõmmata ja teha elus veel teisi asju,“ lisas ta. Randmann-Mihkla ütles, et hakkab nüüd oma loomingule keskenduma.

Õpetajana on Randmann-Mihkla põhimõte olnud lapse loovuse toetamine. Et loovus saaks väljenduda, on vaja siiski ka mõningaid oskusi.

