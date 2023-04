Lugeja küsib: kas sõit tööle loetakse tööaja sisse?

Elan Keilas, aga töökoht on Tallinnas. Kas sõit tööle on ka tööaeg?

Enne töölepingu sõlmimist räägivad töötaja ja tööandja läbi töötingimustes. Oluline töölepingu tingimus on ka töötamise asukoht. Kui töö tegemise koht ei ole kokku lepitud, peab töötaja tööülesandeid täitma tööandja tegevuskohas, mis on töösuhtega kõige rohkem seotud.

Eeldatakse, et töö tegemise koht lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega, kuid kokku võib leppida ka aadressi täpsusega. Näiteks kui on kokku lepitud, et töötamise asukoht on Tallinn, on tööandja kohustatud töötajale Tallinnas kokkulepitud tingimustel töö tagama. Töötaja on omakorda nõustunud Tallinnas tööl käima. Eestis kehtivad õigusaktid ei kohusta tööandjat tasuma töötajale kodust tööle ja töölt koju sõitu. Seetõttu tasub töötajal enne tööle asumist kaaluda, kas pakutud tingimustel töö talle sobib. Näiteks kui töötaja elab Keilas, kuid pakutav töö tegemise koht on Tallinnas, kaalub töötaja, kas Tallinnas tööl käimine on talle majanduslikult mõistlik, arvestades saadavat töötasu ja sõidule kuluvat raha. Kui töö tegemise kohana on kokku lepitud Eesti vabariik, siis peab töötaja olema valmis liikuma igasse Eesti punkti ja arvestama asjaoluga, et kodust tööle ja töölt koju sõitu tööandja hüvitama ei pea.

Samas on ka võimalik, et tööle sõitmine võib kuuluda tööaja hulka. Kui töö tegemine saab alguse Narvast ja seejärel liigutakse Tallinnasse, loetakse sõidu aeg tööajaks. Seega, kui esmalt minnakse Narva kontorisse/lattu, tehakse seal töötoiminguid, näiteks laetakse peale kaupa, siis edasine sõit Tallinna on tööaeg. Sellisel juhul loetakse sõidule kuluv aeg tööaja hulka.

Oluline on teada, milline on kokkulepe töölepingus töötamise asukoha kohta, kuidas on töö reguleeritud, kas objektile sõidetakse tööautoga, kas enne objektile sõitmist tehakse töötoiminguid jne. Alles seejärel on võimalik otsustada, kas sõidule kuluv aeg kuulub tööaja hulka või mitte.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist