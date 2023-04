Ilon Wiklandi seni nägemata tööd jõudsid Haapsallu

Fotod: Malle-Liisa Raigla

Kuulsa kunstniku lapsehoidja Liesel Meier-Wiedenbach annetas Ilon Wiklandi muuseumile Haapsalus 88 seni nägemata visandit.

21. aprilli pärastlõunal tõmbas Haapsalu ja Läänemaa muuseumide peavarahoidja Eve Otstavel Iloni Imedemaal valged kindad kätte, sõlmis pleekinud pappkausta nöörid lahti ja laotas pisut koltunud lehtedel mustvalged tušijoonistused suurele lauale laiali – 88 visandit eri teostele olid jõudnud lõpuks koju. Ajaloolist hetke olid kogunenud vaatama kõik Iloni Imedemaa töötajad.

„Kunstnikud ise oma visanditest eriti ei pea, aga muuseumi jaoks on see väga-väga väärtuslik leid, et jälgida kunstniku tööprotsessi,“ ütles Iloni Imedemaa juhataja Maarja Kõuts. Iloni Imedemaa kogus on 900 Wiklandi tööd, nüüd on lisandunud neile 88 visandit. „Väga-väga suur lisandus,“ märkis Kõuts.

