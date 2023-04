Lääne Elu paberleht laupäeval, 15. aprillil

Volikogu ei andnud Metsküla raamatukogule elulootust

Lääneranna volikogu ei andnud järele Metsküla kultuuriühingu soovile ning vallas nelja raamatukogu sulgemise otsust ei muudeta. Vallavolikogu otsustas veebruariistungil, et raamatukogud Saulepis, Kirblas, Tuudil ja Metskülas pannakse kinni. Metsküla sellega ei nõustunud ja MTÜ Metsküla Kultuuriühing esitas vaide, milles taotleti Lääneranna raamatukogude ümberkorraldamise otsuse tühistamist.

Taebla sai Läänemaa esimesed jalgrattahoolduspunktid

Taebla on esimene koht Läänemaal, kus saab kasutada avalikku jalgrattahoolduspunkti. Ja neid on asulas kohe kaks – üks asub gümnaasiumi juures ja teine Taebla bussipeatuse lähedal jalgrattahoidla kõrval.

Laikmaa muuseumis algas nastikute aeg

Kui Ants Laikmaa majamuuseumi perenaise Eha Nõmme telefon aprillis heliseb, siis ta juba teab, et küsitakse, kas nastikud on talveunest ärganud. Laikmaa majamuuseumi nastikud on peaaegu sama kuulsad kui kunstnik ise. „Ei hakka ju küsima, kas tulite nastikute või Laikmaa pärast,” ütleb Nõmm.

