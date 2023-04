Alveri auhind läks jagamisele

Haapsalu kunagise linnapea Hans Alveri nimelise auhinna said sel aastal kahe korda tehtud maja, Old Hapsal Hoteli ja Hans Huberti villa omanikud.

Mõlemad majad asuvad Haapsalu vanalinnas ja pakuvad külalistele majutust. Eristab maju see, et Saue 2 asuv Hans Huberti villa on uusehitis, hotell Old Hapsal Lahe 11 aga vanast ümber ehitatud.

Haapsalu linnavalitsuse arenguspetsialisti Ülla Parase sõnul on Saue 2 ilus näide sellest, kuidas sobitada uus maja Haapsalu ajaloolisse keskkonda. „Paljud arvavad, et see on seal kogu aeg olnud. See on sinna nagu valatud,” ütles Paras.

