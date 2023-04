Virtsu pöördus kooli kaitseks kohtusse

Virtsu kooli lastevanemad pöördusid Tallinna halduskohtusse, et säilitada üheksaklassiline kool hoones, mille kohalik omavalitsus tahab maha müüa.

Lastevanemad kaebasid kohtusse Lääneranna vallavolikogu 24. märtsi otsuse kärpida Virtsu üheksaklassiline kool juba sügisest neljaklassiliseks ning taotlevad koolile esialgset õiguskaitset, et kohalik omavalitsus ei saaks kooli sulgeda enne, kuni kohus on otsuse langetanud. Reeglina peaks esimese astme kohtuvaidlus kestma alla aasta, aga on tõenäoline, et 1. septembriks see läbi ei saa.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!