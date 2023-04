XIII noorte tantsupeol osaleb 16 rühma Läänemaalt

XIII noorte laulu- ja tantsupeol „Püha on maa“ osalevate tantsu- ja võimlemisrühmade 274 maakondlikku eelproovi on lõppenud ning tantsupeol esinevad kollektiivid selgunud. XIII noorte tantsupeo etendusel „Sillad“ osaleb Saaremaalt 16, Hiiumaalt 10 ja Läänemaalt 16 ehk kokku 42 kollektiivi.

Laulu- ja tantsupeo SA juhataja Margus Toomla sõnul saatis XIII noorte tantsupeo kunstiline toimkond eile õhtul osalemiskutse 559 kollektiivile, kuhu kuulub 8342 tantsijat ja võimlejat. Tavapäraste koolinoortekollektiivide kõrval osalevad sellel peol ka pererühmad.

„Tantsupeo eelproovid algasid juba jaanuari keskpaigas ja kestsid kuni märtsi lõpuni. Väga suur heameel oli näha, et vahepealsed koroona-aastad ei ole noortes tantsuhimu kahandanud ja teadmine, et kohe-kohe on tulemas tantsupidu, on aidanud lastel ja noortel ka tantsu juurde naasta,” ütles XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman. Ta lisas, et juhendajate pühendumus ja pingutus on imetlusväärne, kuna vahepealseid aastaid on saatnud tõelised väljakutsed.

„Tahan südamest tänada kõiki juhendajaid, koolijuhte, lapsevanemaid, kes noorte rahvatantsukultuuri hoidmisesse oma panuse annavad,” tunnustas Kurrikoff-Herman kõiki asjaosalisi. „Suur töö on tehtud tantsude õppimisel ja viimistlemisel ning pärast eelproovide lõppu saame öelda, et liigume ühisel teel suvise peo poole.”

Tantsupeo kunstiline toimkond jätkab tööd tantsudega, et nendest saaksid lõpuks staadionimurule joonistuda ilusad mustrid ja pealavastaja sõnul töötatakse selle nimel, et inimmassid staadionil ühtselt liikuma panna. Tantsupeol osalevad kollektiivijuhid kohtuvad juba 16. aprillil Paides, kus kõikide tantsude liikumised ja mustrid üheskoos läbi vaadatakse. „Tantsijatel seisab ees ka finaaltantsude õppimine,” ütles Kurrikoff-Herman ja tõdes, et see on kindlasti ühtpidi huvitav, kuid teistpidi pretensioonikas ülesanne – finaaltantsu ajal kohtub väljakul rohkem kui 8000 tantsijat.

Kõik rühmad, kes tantsupeo teekonna vapralt kaasa tegid, kuid seekord esinejate hulka ei mahtunud, saavad kutse Kalevi staadionile vaatama 30. juunil tantsupeo peaproov-etendust. Täpsema info tasuta pääsmete kohta edastas peo korraldustoimkond juba rühmade juhendajatele.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu keskendub noorele inimesele ja tema suhetele ümbritseva maailmaga. XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman kirjeldab peo keskmes olevat silla sümbolit järgnevalt: “Erinevatel ajaetappidel, meie võrsumise käigus, me loome ja ehitame ise enda sees suhteid ja suhestumisi meid ümbritsevaga. Nii kasvab noor ümbritsetuna meist ja toetudes meile. Kõik meile omased väärtused, nii kodused, mis on seotud meie esivanemate pärandiga, meie maa ja juurtega, ajatud väärtused, kui ka ajas olevad väärtused, ehk tänapäevased tõed, anname neile teele kaasa.”

XIII noorte laulu- ja tantsupidu toimub 30. juunist 2. juulini Tallinnas. Tantsupeo etendus „Sillad“ 30. juunil ja 1. juulil, rahvamuusikapidu „Päriselt“ 1. juulil. Rongkäik ja laulupidu „Püha on maa“ toimub 2. juulil. XIII noorte laulupeo kunstiline juht on Pärt Uusberg ning XIII noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman. Rahvamuusikapeo üldjuht on Juhan Uppin.

Soodushindadega piletid on müügil kuni 31. maini veebilehel laulupidu.ee ning kõigis Piletilevi müügikanalites.