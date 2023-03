Malle-Liisa Raigla fotod

Täna meenutati Haapsalus ja Ristil 74 aastat tagasi küüditatuid.

„See toimub täna Ukrainas veel suurema mastaabiga, veel jõhkramalt. Peame suutma venelastele näidata, et ideoloogia: kus on venelane, seal ongi Venemaa, et Vene riigil pole riigipiiri –peab ükskord lõppema,“ ütles Eesti Memento Liidu esimees Arnold Aljaste. „Kui me seda masinavärki ei peata, ei ole kusagil maailmas rahu ootamas.“

