Lääne Elu paberleht neljapäeval, 23. märtsil

Haapsalu trükikojal on uus omanik

Haapsalu trükikoja uus omanik Tõnis Lints tahab 90 aastat tegutsenud ettevõtet koos endise omanikuga edasi arendada. Tehinguga on rahul on nii ostja kui ka müüja. “See on nii, nagu ma oma unistustes ette nägin, see, mida tegelikult ka vaja oli,” ütles trükikoja Lintsile müünud Vaike Linamäe.

Mees, kes tegi ja ka pani endale nime

Neljapäeval tähistab oma 90 aasta juubelit Läänemaa üks spordilegende Heiki Kariler.

Haapsalu linnuse lõpp 335 aastat tagasi

23. märtsil möödub 335 aastat sellest, kui Haapsalu linnus tulekahjus hävis.

