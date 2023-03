Märka saabuvaid rändlinde

Eesti ornitoloogiaühing kutsub mai lõpuni teatama esimestest saabunud rändlindudest. Üles tuleb märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimalusel ka lindude sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on täiesti kindel, mis liiki lindu ta nägi.

Vaatlusandmed tuleb sisestada rakenduse PlutoF GO kaudu või platvormil PlutoF, kust need jõuavad portaali elurikkus.ee. Täpsema vaatluste tegemise juhendi leiab ornitoloogiaühingu kodulehelt.

Eesti Ornitoloogiaühing julgustab vaatlusi tegema ja esitama nii rannikul kui ka sisemaal elavatel inimestel. „Linnuvaatlejad on sel aastal juba vaadelnud esimesi üksikuid rändlinde nagu hallhani, kaelustuvi, kiivitaja või põldlõoke,” ütles ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali. „Tegemist on lähiränduritega, kes on talve veetnud näiteks Lääne-Euroopas või mujal lähematel talvitusaladel. Suurem lindude ränne on alles ees ja rände tippaeg on aprilli lõpus ja mai alguses,” lisas Tali.